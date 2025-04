A cura della Redazione

Il Savoia ritrova i tre punti contro il Terracina vincendo 2-0 con la firma dei fratelli del gol Negro e Maniero, restando così a 2 punti dalla zona playoff (la Paganese ha vinto 1-0 contro l'Atletico Utri).

I Bianchi di Torre Annunziata sono costretti a rinunciare agli indisponibili Celli, Giglio e La Monica e propongono Sellaf nell’inedito ruolo di difensore centrale.

La prima occasione della partita è della formazione laziale (6') con Ronci che riceve palla all'altezza del dischetto e calcia, ma il tiro è centrale e Pellino blocca. Alla metà del primo tempo (26') il Terracina ha un'altra grande occasione con Riccio che tira di controbalzo, ma l'estremo difensore oplontino compie un'altra grande parata, mettendo il pallone in calcio d'angolo.

L'occasione più nitida del Savoia nella prima frazione arriva con Lauria al 40' che riceve palla in area da Negro e colpisce il pallone all’altezza del dischetto, ma la sfera si alza sopra la traversa.

Nel secondo tempo la partita cambia: il Savoia ha voglia di vincere e di fare risultato e le occasioni del secondo tempo le crea solo la formazione oplontina. La prima (53') è di Negro che, su passaggio di Bitonto, calcia di poco alto. Tre minuti dopo, al 56', l'arbitro Costa concede il rigore al Savoia per fallo ai danni di Maniero atterrato a pochi passi dalla porta: sul dischetto va Negro ma Truppo intuisce, però il numero 9 oplontino si avventa sulla ribattuta del portiere e segna il gol dell'1-0.

Al 73' arriva anche il gol del 2-0 del Savoia che chiude la partita: a firmarlo è il capitano Riccardo Maniero il cui tiro al 78’ si insacca alle spalle di Truppo. L'ultima occasione della partita è di Fiasco, entrato al posto di Maniero, che si accentra e calcia verso il secondo palo, ma il tiro finisce di poco alto.

Il Savoia resta in corsa per i playoff, il Terracina retrocede matematicamente in Eccellenza.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Bitonto '06, Sellaf '05, Guifo Bogne - Schiavi, Lauria (58' Orta), Bezzon (68' Del Mondo '05), Russo (46' Borrelli C. '06), Iaccarino '04 - Negro (71' Messina), Maniero (75' Fiasco '05). A disposizione: Borrelli L. '04, Pellegrini '06, Ryan Luka, Quirino '04. All. Fabiano.

Terracina (4-2-3-1): Truppo - Tonni '07, Schiavino, Franco, Sadaj - Rustichelli (64' Piedra), Riccio '05 (85' Mauti '06) - Rozzi '05 (77' Valvassori '07), Pecchia '04, Capone (77' Graziano '04) - Ronci (85' Jelicanin). A disposizione: Uva '4, Elia '05, Mazzon '06, Di Lazzaro '06. All. D'Amico.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio.

Assistenti: Palermo di Bari e Sparapano di Molfetta.

Marcatori: 56' Negro, 76' Maniero.

Ammoniti: 35' Rozzi, 67' Bezzon

69' Bitonto, 80' Tonni, 91' Schiavino.

Recupero: 1' pt, 3' st.

Spettatori: Paganti 105, abbonati 147.