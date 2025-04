A cura della Redazione

L’istituto comprensivo Tommaso Anardi di Scafati si è aggiudicato la sesta edizione del Trofeo Vesevus, il torneo di pallavolo promosso dalla Vesuvio Oplonti Volley e dall’associazione di promozione sociale Oplontis.

La palestra Catello Scala, a Torre Annunziata, ha ospitato la giornata conclusiva della competizione studentesca alla quale, quest’anno, hanno partecipato venti istituti scolastici: Massaia e Troisi di San Giorgio a Cremano; Leopardi e Sauro Morelli di Torre del Greco; Alfieri, Pascoli e Leopardi-Parini-Rovigliano di Torre Annunziata; D’Angio’ di Trecase; Prisco di Boscotrecase; Castaldi-Rodari, Dati e Cangemi di Boscoreale; Maiuri di Pompei; Anardi e Senatore di Scafati; Denza e Panzini di Castellammare di Stabia; Lizzadri – Roncalli di Gragnano; Mascolo – De Curtis di Sant’Antonio Abate; Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pagani.

Anche in occasione dell’evento conclusivo la palestra è stata teatro di un evento sportivo contrassegnato dalla grande partecipazione: “E’ una manifestazione che anno dopo anno incontra l’adesione di nuovi istituti e fa registrare – ha spiegato Carmine Arpaia, ideatore e organizzatore del torneo studentesco - il coinvolgimento di centinaia di alunni e di docenti sempre più uniti nell’intento di fare rete tra le scuole del territorio. Anche in questa edizione abbiamo premiato tutti i partecipanti, grazie al contributo del Centro Sportivo Educativo Nazionale, ed abbiamo introdotto la novità della coppa disciplina che è stata attribuita alla squadra dell’istituto Cangemi di Boscoreale”.

Il torneo ha portato in campo circa cinquecento studenti: “E’un numero significativo al quale dobbiamo aggiungere le centinaia di alunni che ci hanno accolto nelle palestre, tifando per le squadre dei propri istituti e condividendo i principi del nostro sport”.

Nelle tappe che hanno preceduto l’evento finale, le squadre sono state accolte dai cori degli istituti che hanno intonato l’inno nazionale e dagli amministratori locali sensibili ai temi dello sport e della formazione dei ragazzi: “Ringrazio i dirigenti scolastici che hanno condiviso il progetto e gli amministratori locali che con la loro disponibilità e la loro presenza hanno dato il giusto valore all’impegno dei giovani partecipanti”. Organizzazione già al lavoro per la prossima edizione: “Ci saranno altri istituti e lavoreremo all' istituzione di borse di studio per gli studenti che si impegnano nella pratica sportiva così come in tutto il percorso scolastico”.

