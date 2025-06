A cura di AdnKronos

Lois Boisson si prepara a scendere in campo nella semifinale del Roland Garros 2025. La tennista francese sfida oggi, giovedì 5 giugno, la statunitense Coco Gauff per raggiungere un'incredibile finale allo Slam parigino, dove troverebbe la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Arrivata nel tabellone principale grazie a una wild card, Boisson attualmente ricopre 361esima posizione nel ranking Wta, condizione che rende ancora più straordinaria la sua impresa e arriva a toccare guadagni mai sfiorati in carriera.

Nel suo percorso al Roland Garros ha eliminato Jessica Pegula, numero tre del mondo, agli ottavi di finale e Mirra Andreeva, sesta della classifica generale Wta ai quarti. Ora, di fronte a lei, si trova Gauff, che del mondo è numero due ed è stata finalista agli ultimi Internazionali d'Italia, vinti da Jasmine Paolini. Uno scoglio duro per Boisson, che però, come detto, ha già potuto festeggiare, grazie alla prima semifinale Slam della carriera, guadagni record mai nemmeno sfiorati prima.

Lois Boisson, fin qui, ha guadagnato oltre 600mila euro, 690 per la precisione, grazie alla semifinale raggiunta al Roland Garros. In caso di qualificazione all'ultimo atto dello Slam parigino, la tennista francese intascherebbe invece ulteriori 295mila euro. Ma già grazie ai guadagni conquistati con la semifinale Boisson ha quintuplicato quanto raggiunto nella sua intera carriera.

Fin qui infatti Lois, 22 anni, ha guadagnato circa 130mila euro di prize money. Quindi, il montepremi raggiunto al Roland Garros è cinque volte più alto di quanto conquistato nella sua intera, seppur ancora giovane, carriera tennistica sommando tutti i risultati ottenuti nei tornei a cui ha partecipato fin qui.

Gauff-Boisson, in programma oggi giovedì 5 giuigno, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.