A cura di AdnKronos

Grande commozione sugli spalti per l'angolo di Jannik Sinner dopo la sua vittoria al torneo di Wimbledon 2025, in cui l'azzurro ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3h04'.

Mamma Siglinde e papà Hanspeter visibilmente emozionati hanno abbracciato il figlio, subito dopo la fine della partita e prima dell'inizio della premiazione.