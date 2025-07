A cura di AdnKronos

Non solo Jannik Sinner, l'Italia del tennis continua a vincere. Oggi, domenica 20 luglio, Luciano Darderi ha trionfato nel torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia. L'azzurro, numero 55 del mondo e 6 del seeding, ha superato in finale l'olandese Jesper De Jong, numero 106 della classifica Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in due ore e sette minuti.

"E' bellissimo. Ero nervoso da ieri sera, è il mio terzo titolo e ho appena 23 anni ed era anche la mia prima volta a Bastad e ho vinto, davvero incredibile. Sto cercando di restare concentrato e di continuare a crescere e speriamo di continuare così", ha detto Darderi nel corso della cerimonia di premiazione. Per l'azzurro, 23 anni, si tratta quindi del secondo titolo in stagione e del terzo in carriera a livello Atp.