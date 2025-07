A cura di AdnKronos

Sofia Raffaeli non si ferma più. Dopo aver fatto la storia alle Olimpiadi di Parigi, la campionessa torna a far sognare l'Italia con la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica "in casa", all’Unipol Forum di Milano. La ginnasta non ha deluso i fan accorsi per sostenerla: ha portato a casa due medaglie d'oro e una d'argento. Suoi infatti i primi posti nell'all-around individuale e nella specialità con il cerchio, mentre alle clavette è arrivata seconda.

Ventunenne, originaria delle Marche, ha un movimento che porta il suo nome e una carriera costellata di primati, dai campionati mondiali appena maggiorenne ai giochi olimpici 2024.

Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 19 gennaio 2004, Raffaeli inizia sin da piccolissima a fare sport. A quattro anni entra nel mondo della ginnastica artistica ma due regali ricevuti tre anni più tardi, un nastro e una palla, la fanno appassionare alla ritmica. Da qui inizia la sua storia, alla Società Ginnastica Fabriano, sotto la guida di Cristina Ghiurova e di uno dei suoi idoli, Julieta Cantaluppi, sette volte campionessa nazionale e componente della squadra italiana ai Giochi di Londra 2012.

"Ho capito che dovevo fare questo nella vita, mettendo da parte la scuola, gli amici, tutto. Ma per me non è mai stato un sacrificio, perché se hai passione non senti il peso di un sacrificio", ha spiegato Raffaeli in un'intervista a Olympics.com. Da questo momento in poi trascorre fino a otto ore al giorno in palestra e viene soprannominata 'Formica Atomica' per le sue piccole dimensioni e la sua energia esplosiva.

Ne 2019 la ginnasta fa un suo esordio ineccepibile ai Campionati Mondiali Juniores: porta a casa tre medaglie d'argento, due individuali e uno per la gara a squadre.

È il 2021 quando Raffaeli esordisce in campo internazionale a livello senior: ai Mondiali di Kitakyushu, in Giappone, arrivano subito un bronzo al cerchio e un argento nel concorso a squadre. In quell'occasione la giuria internazionale le riconosce l'invenzione di un nuovo movimento che ora porta il suo nome, il 'Raffaeli', entrato nel codice dei punteggi.

Dopo un'impressionante stagione in Coppa del Mondo con gli ori di Atene, Baku e Pesaro, Raffaeli nel 2022, appena maggiorenne, scrive la storia diventando la prima campionessa europea di ginnastica ritmica dell'Italia a Tel Aviv, aggiudicandosi i titoli nel cerchio e nelle clavette. Poi, ai World Games di Birmingham, in Alabama, conquista l'oro nelle clavette e l'argento nel cerchio e nella palla.

Nel 2023 è la volta dei Campionati Mondiali di Sofia, dove Raffaeli si impone sulle avversarie conquistando l'oro nell'all-around individuale, nel cerchio, nella palla e nel nastro e aiutando la sua nazione a vincere il titolo all-around a squadre. Anche questa volta segna un primato: mai un'italiana aveva vinto una gara individuale iridata nella ritmica.

Sofia Raffaeli è stata la prima azzurra di sempre a conquistare una medaglia individuale nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi. Entrata in finale con il miglior punteggio, è stata premiata con la medaglia di bronzo nella prova all around a Parigi 2024, grazie a un punteggio di 136.300.

Sofia Raffaeli non è mai banale nella scelta delle sue interpretazioni e il suo obiettivo è sempre lo stesso: incantare raccontando una storia. "È davvero qualcosa di emozionante che arriva al cuore degli spettatori, - ha spiegato in un'intervista a Olympics.com. - e questa credo sia la cosa più bella della ginnastica ritmica. È fondamentale che quando scendo in pedana riesca a trasmettere tutte le emozioni che si possono provare. Mi piace molto perché non solo c'è il maneggio degli attrezzi o le difficoltà di corpo: oltre a questo bisogna interpretare una storia attraverso la musica ed è ciò che mi ha fatto innamorare, in primis, di questo sport".