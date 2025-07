A cura di AdnKronos

Lele Adani 'consiglia' Massimiliano Allegri. L'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista televisivo in Rai e coconduttore del podcast 'Viva El Futbol', ha voluto regalare qualche indicazione tattica al nuovo allenatore del Milan, nonostante il 'dissing' degli scorsi anni. Tra i due infatti non c'è mai stato un buon rapporto, con il calcio di Allegri che è stato più volte criticato da Adani. Oggi però qualcosa sembra cambiato.

In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Adani simula la disposizione del Milan in campo sul tavolo da biliardo, indicando alcuni movimenti che potrebbero favorire la fase offensiva. "Tomori si allarga sulla sinistra nella linea a tre, Saelemaekers si alza e Loftus-Cheek si accentra", spiega l'ex difensore mentre muove le palle da biliardo, "tu in questa costruzione, che deve essere vissuta meno nella propria metà campo cercando di allargarti, di aprirti e alzarti, hai la possibilità di palleggiare per arrivare all'uno contro uno".

"Se a destra gioca Pulisic, più predisposto ad accentrarsi e lavora sulla trequarti. Alla prima punta, che difficilmente potrà essere Leao se vuoi palleggiare, ci arrivi diretto con scarico e attacco con gli esterni, quindi Leao è meglio sulla fascia o nella posizione di mezzo. I due mediani a fare qualità e quantità, a interrompere e costruire. Secondo me se tu riesci a premiare il lavoro sulle fasce, dove a sinistra ci sarà Estupinian", dice Adani riferendosi al terzino, successore di Theo Hernandez, appena acquistato dal Brighton, "allora può essere un'idea da approfondire, con il baricentro che dovrà aprirsi e alzarsi un po' di più. Vedrai che ci sta lavorando su questo sistema".