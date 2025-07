A cura di AdnKronos

Darren Cahill resterà con Jannik Sinner? Il supercoach australiano aveva fatto sapere che quella in corso sarebbe stata la sua ultima stagione nel team del tennista azzurro, ma la decisione, anche per ammissione dello stesso Cahill, non sembra definitiva. A parlare del suo futuro è stato Simone Vagnozzi, coach di Sinner: "Onestamente, in questo momento non c'è nulla di certo. Ma saremmo tutti felici se lui restasse", ha detto all'Atp.

"Penso di essere veramente fortunato ad aver incontrato una persona come Darren, tanto a livello professionale quanto personale. Ci siamo aiutati molto in questo viaggio: non è mai facile trovare la chimica, ma abbiamo sempre messo al primo posto gli interessi di Jannik", ha continuato Vagnozzi, che insieme a Cahill è stato uno degli artefici della crescita esponenziale che ha portato Sinner, lo scorso anno, al primo posto del ranking Atp.

I loro ruoli sono distinti ma comunicanti: "Negli allenamenti abbiamo ruoli diversi: io sono più responsabile della parte tecnico/tattica, mentre lui si occupa più della parte mentale ed emotiva. Ovviamente condividiamo tutto, la cosa più importante è che Sinner senta una voce unica", ha concluso Vagnozzi.