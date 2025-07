A cura di AdnKronos

Stop di 6-8 settimane per Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro è stato operato a dito e gomito dopo i Mondiali di nuoto di Singapore, in seguito ai tre argenti conquistati nelle acque libere (10 km, 5 km e staffetta 4x1500m mista). Dopo il problema al dito, l'azzurro ha optato per l'intervento, saltando così le gare in vasca: "Mi sono veramente rotto il..." ha scritto su Instagram Paltrinieri, ringraziando i medici dopo l'operazione.

"Un grazie speciale a Giuseppe Porcellini, a tutta la sua equipe, al dottor Manzieri, all’ospedale di Sassuolo e naturalmente a Tiziana Balducci. Mi hanno rimosso la vite intrarticolare nel gomito, che continuava a darmi fastidio dall’operazione dell’anno scorso e hanno messo a posto la frattura al dito di Singapore. E mi hanno offerto 1kg di pizza ieri sera" ha concluso l'azzurro, con un pizzico di ironia.

Ma quanto starà fuori il fuoriclasse del nuoto azzurro? "Gregorio Paltrinieri è stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico presso l'ospedale di Sassuolo eseguito dall'équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini - ha fatto sapere la Federnuoto -. In particolare è stata eseguita un'artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, occorsa nel mese di agosto del 2024 al termine dei Giochi Olimpici, con successivo innesto cartilagineo. Nella stessa seduta operatoria, è stato inoltre eseguita dal dottor Stefano Manzieri la riduzione della frattura della base della terza falange del quarto dito della mano sinistra avvenuta durante la gara di 10 km a Singapore. La prognosi è di 6-8 settimane per il completo recupero funzionale e la ripresa degli allenamenti".