A cura di AdnKronos

La Formula 1 torna in pista per il Gp del Belgio. Oggi, domenica 27 luglio, si corre per il tredicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp di Gran Bretagna: le due monoposto del Team Papaya partiranno davanti a tutti sul circuito di Spa, con la Ferrari di Charles Leclerc che scatterà invece dalla seconda fila davanti alla Red Bull di Max Verstappen.

Il Gp del Belgio di oggi è visibile su Sky Sport e in streaming anche sull'app Sky Go e su Now.