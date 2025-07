A cura di AdnKronos

Il 4-2 del Milan nell'amichevole di Hong Kong contro il Liverpool ha scatenato i tifosi rossoneri, caricati dal cambio di mentalità portato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Questione di gioco e aggressività, ma anche di risposte da parte dei singoli, in primis Rafael Leao, subito apparsi vogliosi di incidere dopo una stagione anonima e deludente. Sui social, i sostenitori del Diavolo hanno già approvato il cambio di marcia. E le speranze in vista della prossima stagione non mancano.

Qualche tifoso parte dalle critiche fatte al tecnico dopo il suo ritorno a Milano: "Spiegatemi perché non vi piace il calcio di Allegri. Quattro passaggi e in porta. Belli, puliti, compatti in difesa". Altri analizzano i problemi della passata stagione con Fonseca e Conceicao, sostenendo che la dirigenza avrebbe dovuto optare per un cambio del genere in anticipo: "Quando vi dicevano che serviva Allegri o Conte era per un motivo semplice, perché bastava un allenatore che ci abbottonasse dietro. Tanto il gol in ripartenza lo facciamo tranquillamente con la qualità a disposizione". Diversi sostenitori non frenano l'entusiasmo estivo e parlano di "Allegri ball" e di "gioco da manuale", commentando le spettacolari reti in ripartenza messe a segno dalla squadra: "Il calcio di Allegri nel 2025, chi l'avrebbe mai detto?".

E tanti buttano già lo sguardo avanti, forse con un eccesso di entusiasmo: "Mi sono bastati 15 minuti di Milan-Liverpool per avere la conferma che con Allegri ci giocheremo lo scudetto fino alla fine". A ridimensionare tutto ha pensato il tecnico, che dopo il poker rifilato ai Reds non ha nascosto comunque la soddisfazione: "Abbiamo avuto un atteggiamento propositivo e abbiamo alzato il livello di sofferenza. È stata una bella prestazione, ma non esaltiamoci adesso. Si tratta sempre di un match di precampionato".