A cura di AdnKronos

"È stato il giorno più brutto della mia vita". Così Eleonora Boi rompe il silenzio e torna sui social per descrivere il drammatico episodio avvenuto in spiaggia a Porto Rico, dove è stata morsa alla coscia da uno squalo. La giornalista sportiva, moglie del cestista Danilo Gallinari, e in dolce attesa del loro secondo figlio, ha rassicurato i follower: "Io e il mio bambino stiamo bene".

La 39enne è in condizioni stabili, ha ricevuto cure immediate ed è stata trasferita al Centro medico di Rio Piedras per ulteriori accertamenti. "Forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva 'su mari esti traitori'. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata", si legge nel post condiviso su Instagram a corredo di un selfie scattato direttamente dal letto d'ospedale.

Boi mantiene un tono ironico: "Sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali", ha aggiunto.

Un ringraziamento speciale è andato al marito Danilo per non averla lasciata da sola nemmeno un minuto: "Nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny ma non si deve illudere è solo per poco", ha scherzato.