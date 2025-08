A cura di AdnKronos

La Juventus si avvicina a Randal Kolo Muani. Il club bianconero, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, venerdì 1 agosto, avrebbe intensificato i contatti per l'attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain, arrivato in prestito a Torino lo scorso gennaio. Proprio le prestazioni sfoggiate da Kolo Muani nei suoi sei mesi in bianconero hanno convinto la dirigenza juventina, con i placet di Igor Tudor, a riaprire la trattativa con i parigini per un suo acquisto a titolo definitivo.

Il giocatore, da parte sua, ha già detto sì al ritorno e sta spingendo con il Psg perché abbassi le proprie pretese. Oggi il pressing di Kolo Muani è totale e sta portando i suoi frutti: la richiesta del club campione di Francia e d'Europa è scesa infatti sui 50 milioni di euro, prezzo che si avvicina alle disponibilità, non ampissime senza la cessione di Vlahovic, della Juventus.

La formula dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con un'opzione di riscatto. Da capire se diritto, che scatterebbe con condizioni facili, o obbligo. Dopo Jonathan David, arrivato a parametro zero dal Lille, la Juventus sta provando quindi a chiudere per un nuovo colpo in attacco, sperando di cedere Vlahovic negli ultimi giorni di mercato.