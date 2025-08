A cura di AdnKronos

Tutto pronto per il Masters 1000 di Cincinnati. Oggi, martedì 5 agosto, verrà definito il tabellone del torneo americano, ultimo grande appuntamento prima degli Us Open. Grande attesa per rivedere il campione in carica Jannik Sinner, fresco di successo a Wimbledon, che tornerà in campo dopo il forfait a Toronto. Ecco il programma del Cincinnati Open 2025, il calendario, gli azzurri impegnati e i possibili avversari di Sinner, turno per turno.

Oggi alle 21 italiane (le 15 locali) ci sarà il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati e Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding: l’azzurro potrà affrontare il numero 2 Carlos Alcaraz solo in finale, mentre potrà sfidare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) in semifinale. Per il campione in carica, ai quarti potrà esserci l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8. E dunque Shelton, de Minaur, Rune e Musetti. Agli ottavi, Jannik potrebbe incontrare una delle teste di serie dalla 13 alla 16, come Paul e l'altro azzurro Cobolli.

Ai sedicesimi, per Sinner ci sarà un match contro uno tra il 25 e il 32 del ranking: tra i possibili avversari anche Luciano Darderi, fresco di vittoria nell'Atp 250 di Umago, e Lorenzo Sonego.

Ecco le 32 teste di serie del Masters 1000 di Cincinnati:

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Ben Shelton

6 Alex de Minaur

7 Holger Rune

8 Lorenzo Musetti

9 Andrey Rublev

10 Frances Tiafoe

11 Casper Ruud

12 Daniil Medvedev

13Tommy Paul

14 Karen Khachanov

15 Flavio Cobolli

16 Jakub Mensik

17 Alejandro Davidovich Fokina

18 Arthur Fils

19 Tomas Machac

20 Ugo Humbert

21 Francisco Cerundolo

22 Alexei Popyrin

23 Jiri Lehecka

24 Felix Auger-Aliassime

25 Denis Shapovalov

26 Stefanos Tsitsipas

27 Tallon Griekspoor

28 Brandon Nakashima

29 Sebastian Korda

30 Alex Michelsen

31 Luciano Darderi

32 Lorenzo Sonego

Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le partite del torneo maschile saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.