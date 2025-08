A cura di AdnKronos

La Roma torna in campo in amichevole. I giallorossi sfidano oggi, mercoledì 6 agosto, l'Aston Villa al Pouland Bescot Stadium di Walsall nella penultima amichevole prima dell'inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto. La squadra di Gasperini affronta un nuovo test dopo quello andato in scena in Francia, dove la Roma ha battuto il Lens 2-0 grazie ai gol di Mancini e Soulé.

La sfida tra Roma e Aston Villa è in programma oggi, mercoledì 6 agosto, alle ore 20.30. Ecco le probabili formazioni:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; El Shaarawy, Baldanzi; Ferguson. All. Gasperini

Aston Villa-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche in chiaro, ma in differita, sul NOVE, con il fischio d'inizio fissato alle 21.30. Il match si potrà seguire in streaming sulla piattaforma web di Dazn.