A cura di AdnKronos

José Mourinho 'piange' Jorge Costa. L'allenatore del Fenerbahce ha commentato la scomparsa del ds del Porto, morto ieri a 53 anni al centro sportivo del club a causa di un arresto cardiaco. Proprio Costa è stato il capitano del Porto di Mourinho, con cui lo Special One ha vinto la Champions League 2003/04. Nonostante l'evidente shock per la notizia, l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Roma si è presentato comunque in conferenza stampa alla vigilia del preliminare di Champions League che il suo Fenerbahce giocherà contro il Feyenoord.

"Lui fa parte della mia storia. Ci sono capitani e ci sono leader, a volte dipende da cosa rapprenti. Jorge era uno di quelle persone che portava fuori la spazzatura e lasciava all'allenatore fare il suo lavoro da allenatore e non da leader dello spogliatoio", ha detto visibilmente commosso Mourinho, "avere un capitano così è perfetto per un tecnico. Oggi sono molto triste, lui fa parte della mia storia".

"Dimentichiamo il calcio e concentriamoci su di lui. Su un ragazzo d'oro e sui suoi figli, che ho conosciuto quando erano bambini e ora sono uomini", ha continuato Mourinho, "sono molto triste, ma sono qui perché se fosse con me mi direbbe 'dai, fai la tua conferenza stampa' e domani 'gioca la partita e vinci, dimenticati di me'. Questo era Jorge. E questo cercherò di fare, farò il mio lavoro e poi dopo piangerò. Così come vorrebbe Jorge".