A cura di AdnKronos

Come cambia il ranking se Sinner vince a Pechino? Il tennista azzurro gioca domani, mercoledì 1 ottobre, la finale dell'Atp 500 di Pechino contro il russo Daniil Medvedev, che ha eliminato l'americano Learner Tien in semifinale. Proprio in Cina lo scorso anno Sinner è stato battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo, all'ultimo atto.

In palio ci sono quindi punti pesanti per avvicinare il primo posto della classifica generale, attualmente occupato da Alcaraz che l'ha scavalcato dopo la vittoria agli Us Open e ha 'difeso' i 500 punti lasciati a Pechino, dove sebbene fosse campione in carica ha deciso di non presentarsi, grazie alla vittoria nell'Atp giapponese, dove ha battuto Fritz in finale. Ma come potrebbe cambiare il ranking se Sinner dovesse vincere il torneo cinese?

La possibile vittoria di Sinner a Pechino non porterà a un sorpasso su Alcaraz, che resterà sicuramente numero uno anche al termine di questa settimana. Un trionfo di Jannik però lo porterebbe a guadagnare punti, salendo dai 10.650 punti attuali, già diventati 10.780 grazie alla vittoria in semifinale contro De Minaur, a 10.950.

Alcaraz invece battendo Fritz a Tokyo si è portato a 11.540, aumentando momentaneamente il suo vantaggio sull'azzurro. In caso di trionfo a Pechino i punti di distacco tra i due sarebbero quindi 590, in attesa di quelli in palio nel Masters 1000 di Shanghai, dove Sinner dovrà difendere la vittoria dello scorso anno, quando superò Novak Djokovic in finale, mentre Alcaraz fu eliminato ai quarti di finale dal ceco Tomas Machac e quindi ha tra le mani l'occasione per guadagnare ancora margine sul rivale.