Il Savoia inizia l’anno 2026 nel modo migliore, conquistando tre punti in terra siciliana contro il Gela.
Primo tempo spumeggiante da parte delle due squadre. Intorno al quarto d’ora di gioco, i biancoscudati prendono le misure alla squadra di Misiti e cominciano a macinare gioco, realizzando due gol nel giro di sette minuti, con doppietta di Schiavi, autore di una prestazione maiuscola.
Il Gela che però non si spegne, ma anzi trova il gol grazie al colpo di testa vincente di Andrea Petta.
Alla ripresa delle ostilità, il Savoia riprende in mano le redini del gioco. Ma la squadra biancazzurra prova a rendersi pericolosa ma con scarsa lucidità.
Al termine dei 5’ minuti di recupero concessi, il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria della squadra di Torre Annunziata, che con 34 punti mantiene il primo posto in classifica, in compagnia dell’Igea Virtus.