Lorenzo Musetti, al rientro dopo il ritiro nel quarto di finale nel torneo di Pechino contro Learner Tien, centra la prima vittoria in carriera a Shanghai oggi sabato 4 ottobre. Il carrarino, numero 9, è in piena corsa per la prima qualificazione alle Atp Finals, e ha superato nettamente l'argentino Francisco Comesana, numero 62 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e 27 minuti. Qualche problema per sudamericano nel finale del secondo set. Nel prossimo turno, il toscano affronterà il vincitore della sfida fra l'italo-argentino Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu.
Musetti, debutto ok a Shanghai: Comesana ko in due set
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata