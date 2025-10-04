Il pilota Paolo Conte ha subito un grave incidente in pista al Mugello durante gara-1 della categoria sport bike, valida per il campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). Il ventenne casertano del team Chiodo Moto racing si è scontrato con un altro pilota all'uscita della curva Bucine, l'ultima prima del traguardo. Conte è caduto andando a finire nella ghiaia. La corsa è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa e i sanitari hanno soccorso il ragazzo, che è stato stabilizzato, intubato e successivamente trasportato in eliambulanza all'ospedale di Careggi a Firenze.
Paolo Conte, grave incidente per il pilota al Mugello: intubato e trasportato in ospedale
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
