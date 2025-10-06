A cura di AdnKronos

La Uefa "ha ribadito oggi la sua netta opposizione al fatto che le partite di campionato nazionali vengano giocate al di fuori del proprio paese. Dopo la riunione del Comitato Esecutivo a Tirana il mese scorso, la Uefa ha intrapreso ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare l'entità delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche nazionali spagnole e italiane. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno che era già stata sollevata dai tifosi, da altre leghe, dai club, dai giocatori e dalle istituzioni europee riguardo al concetto di trasferimento all'estero delle partite di campionato nazionali. Tuttavia, dato che il quadro normativo Fifa pertinente -attualmente in fase di revisione- non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo Uefa ha preso a malincuore la decisione di approvare, in via eccezionale, le due richieste ad esso sottoposte", ha spiegato in una nota la Uefa.

"La Uefa contribuirà attivamente al lavoro in corso condotto dalla Fifa per garantire che le regole future sostengano l'integrità delle competizioni nazionali e lo stretto legame tra i club, i loro tifosi e le comunità locali. Parallelamente, tutte le federazioni nazionali Uefa hanno confermato il loro impegno a impegnarsi con la Uefa prima di presentare qualsiasi richiesta futura. In tal modo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo". Quindi Milan-Como potrà essere giocata a Perth nel febbraio prossimo, vista l’indisponibilità di San Siro, che ospiterà la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dopo il via libera in via eccezionale della Uefa. Ma anche un’altra gara di un top campionato europeo, in questa stagione, si giocherà in territorio straniero. Si tratta di Villarreal-Barcellona, originariamente prevista per il 21 dicembre allo stadio de la Ceramica, valido per la 17esima giornata della Liga, che si disputerà a Miami, a casa degli ex Barça Messi, Suarez, Busquets e Alba.

"Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa. Qualsiasi altra cosa priverebbe dei diritti i tifosi fedeli alle partite e potenzialmente introdurrebbe elementi distorsivi nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato l'ampiezza di queste preoccupazioni. Ringrazio le 55 federazioni nazionali per l'impegno costruttivo e responsabile su un tema così delicato". Queste le parole del presidente Uefa Aleksander Čeferin dopo la decisione della Uefa di accettare in via eccezionale le richieste di Italia e Spagna per giocare gare all'estero.

"Anche se è deplorevole dover lasciare che queste due partite vadano avanti, questa decisione è eccezionale e non deve essere vista come un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente domestico", ha aggiunto Ceferin.