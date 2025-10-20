A cura della Redazione

Allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanisetta è andata in scena la sfida di alta classifica tra Nissa e Savoia, vinta dai padroni di casa con il risultato di 1-0 grazie alla rete di De Felice. Con questa vittoria i ragazzi di mister Di Napoli continuano la loro striscia di risultati utili consecutivi e raggiungono il primo posto in classifica.

Ma grande è il rammarico per i Bianchi di Torre Annunziata che al 93’ raggiungono il pareggio con gol di Umbaca, ma l’assistente alza la bandierina ed il gol viene annullato. Una decisione errata visto che il giocatore era dietro la linea dei difensori, come del resto si vede bene dalle immagini.

Il Savoia perde, così, la testa della classifica del Girone I di Serie D, occupata al momento da tre squadre. Nissa, Vibonese Calcio, Nuova Igea Virtus.

La dichiarazione del presidente Nazario Matachione

Al termine dell’incontro, il presidente della Casa Reale Holding Spa, Nazario Marachione, rilasciava la seguente dichiarazione: “Non intendo aggiungere alcun commento all’ennesimo errore arbitrale, le immagini parlano da sole. Desidero invece esprimere un sentito ringraziamento alla società Nissa, a tutta la dirigenza e, in particolare, al Presidente Luca Giovannone per la splendida accoglienza riservata alla nostra squadra e a tutto lo staff.

Li attendiamo con piacere a Torre Annunziata, dove saremo felici di ricambiare l’ospitalità ricevuta. Un grande applauso ai nostri ragazzi, protagonisti di una prestazione importante, un primo tempo esemplare e una reazione finale da vera squadra.

E un abbraccio fortissimo ai nostri straordinari tifosi, che anche oggi ci hanno travolto con la loro fede, passione e amore infinito per questa maglia. A prescindere dall’ennesima decisione discutibile, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Ciò che mi rincuora è che, sul campo, la classifica ci vedrebbe meritatamente al primo posto; solo gli errori arbitrali ci tengono, ingiustamente, a due punti dalla vetta. Ora più che mai dobbiamo restare uniti, compatti e determinati.

Il nostro cammino continua, con orgoglio, forza e cuore”.