A cura della Redazione

Il Savoia supera la Paganese per 2-1, staccando così il pass per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, risolta soltanto nel recupero grazie al rigore trasformato dal fantasista spagnolo Munoz.

La partita si apre con un brivido per i padroni di casa: all’8’, la Paganese sfiora il gol con un tentativo spettacolare da centrocampo che sorprende Sciammarella fuori dai pali, ma la traversa nega la gioia dell’eurogol. Al 25’ arriva il vantaggio ospite: Mancino riesce a superare Checa, entra in area e batte Sciammarella con un preciso rasoterra. È 1-0 per la Paganese.

Il Savoia prova a reagire con Frasson al 31’, ma la sua conclusione dalla distanza termina alta. Prima dell’intervallo, al 42’, Sciammarella si oppone con sicurezza a un tiro a giro di El Haddadi, tenendo in partita i suoi.

La ripresa si apre con l’immediata reazione dei bianchi: al 47’ Frasson riceve palla da Rioda, si accentra e con un perfetto diagonale ristabilisce la parità. È l’1-1 che accende il pubblico del “Giraud”. Il ritmo resta alto e il Savoia diventa sempre più padrone del campo. Al 54’ Ledesma tenta la conclusione dalla distanza, mentre al 61’ è Odianose a rendersi pericoloso per la Paganese, trovando però un attento Sciammarella. Al 69’ grande occasione per Munoz, che sfiora il gol con un tiro che lambisce il palo.

Nel finale, il Savoia spinge alla ricerca del successo: all’86’ Reis ci prova con una girata, ma il suo tiro è troppo centrale. Al 92’ Langella calcia senza impensierire Sciammarella, preludio però al colpo di scena finale. Al 93’, infatti, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Savoia per un fallo di mani in area di Di Biagio; dal dischetto si presenta Munoz, che al 94’ non sbaglia e firma il 2-1 che sentenzia la qualificazione del Savoia.

Con questo successo, il Savoia approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, dove affronterà il Città di Fasano.

IL TABELLINO

Savoia (3-4-2-1): Sciammarella ‘06 - Frasson, Checa (66’ Forte), Bitonto ‘06 - Rioda ‘06 (82’ Esposito ‘07), Ledesma (56’ Borrelli ‘06), Sellaf ‘05, Carlini ‘07 (69’ Teratone ‘07) - Tiveron ‘05, Fiasco ‘05 (58’ Munoz) - Reis. A disposizione: De Lorenzo ‘07, Pisacane ‘06, Cadili, Favetta. All. Catalano.

Paganese (4-3-3): Costantini ‘06 - Gatto ‘05, Conson, De Feo, Piga (58’ Giordani ‘07) - Pierce (65’ Langella), Mancino (53’ Di Biagio ‘07), Figueras - Pierdomenico ‘07 (89’ Sessa ‘06), Odianose (73’ Negro), El Haddadi. A disposizione: Gallo ‘06, Isufi ‘06, Aprea ‘05, Grimaldi ‘07. All. Novelli.

Arbitro: Paccagnella di Bologna.

Assistenti: Palazzo di Campobasso e Pasqua di Termoli.

Reti: 25’ Mancino, 47’ Frasson, 94’ Munoz (rig.)

Ammoniti: 19’ Conson, 40’ Checa.

Recupero: 2’ pt, 6’ st.