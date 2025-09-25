A cura della Redazione

Il Savoia centra la prima vittoria esterna della stagione imponendosi con un netto 3-0 sul campo dell’Enna e vola al secondo posto in classifica, alla vigilia del big match di domenica al “Giraud” di Torre Annunziata contro la Reggina.

La partita del "Generale Gaeta" si sblocca al 14’: sugli sviluppi di un corner di Ledesma, Meola svetta sul primo palo e firma l’1-0 dei Bianchi. L’Enna prova a reagire ma senza precisione sotto porta, mentre il Savoia gestisce con ordine e chiude in vantaggio la prima frazione.

Nella ripresa la squadra di mister Raimondo Catalano dilaga: al 49’ Meola recupera un pallone prezioso e serve Umbaca, che di prima intenzione trova Favetta pronto a depositare in rete il gol del raddoppio. Passano appena due minuti e al 51’ è Schiavi a inventarsi una conclusione spettacolare al volo, su assist di Favetta, che si infila all’incrocio, sigillando il definitivo 3-0.

Nel prosieguo gli oplontini sfiorano più volte il poker (ancora con Meola e poi con Umbaca da punizione), mentre l’Enna si rende pericolosa solo sporadiche occasioni, trovando sulla sua strada un attento De Lorenzo che viene poi graziato da Distratto. Finisce 3-0 per il Savoia.

TABELLINO

Enna (4-2-3-1): Joao Vitor - Di Modugno (57' Grieco '05), Grabriale, Occhiuto '05, Pedicone - Rossitto, Tchaouna Franky '05 (89' Vitali '06) - Bamba, Tchaouna Franck '05, Distratto '07 - Camara '06 (62' La Mantia '06). A disposizione: Testagrossa '05, Salvi '09, Gelardi '08, Casadidio, Sturniolo '07, Preknicaj.

Savoia (3-4-2-1): De Lorenzo '07 - Frasson, Checa, Cadili - Schiavi (69' Forte), Pisacane '06 (62' Sellaf '05), Ledesma, Piccolo '06 (21' Rioda '06) - Meola (85' Tiveron '05), Umbaca - Favetta (77' Fiasco '05). A disposizione: Muñoz, Sciammarella '06, Bitonto '06, Teratone '07. All. Catalano.

Arbitro: Ferrara di Roma.

Assistenti: Graziano di Paola e Gigliotti di Piacenza.

Reti: 14' Meola, 49' Favetta, 51' Schiavi.

Ammoniti: 17' Schiavi, 26' Favetta, 34' Camara, 43' Tchaouna Franky.

Recupero: 4' pt, 5' pt.