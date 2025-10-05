Il Savoia ottiene un pareggio al termine di una gara intensa e combattuta contro il Sambiase, finita 1-1. Gli oplontini reagiscono con carattere al gol di Haberkon, con una rete di Favetta nella ripresa e mantengono l'imbattibilità stagionale.
La partita si apre subito con un’occasione per il Savoia: al 1’ Schiavi pennella un cross teso per Favetta, bravo ad inserirsi sul primo palo, ma è decisiva la deviazione di Colombatti che manda in angolo.
Al 14’ il Sambiase risponde con Frasson, che sul secondo palo non trova l’impatto vincente con il pallone. Al 36’ su angolo dei calabresi Perricci colpisce di testa, ma De Lorenzo si fa trovare pronto. Due minuti più tardi, al 38’, i padroni di casa passano in vantaggio: Haberkon approfitta di un infortunio e insacca per l’1-0.
Nella ripresa il Savoia alza il ritmo. Al 47’ De Lorenzo si riscatta subito con una grande parata sulla punizione battuta da Haberkon, tenendo i suoi in partita. E al 53’ arriva il meritato pareggio: ancora Schiavi protagonista con un cross teso, Favetta inventa un colpo di tacco spettacolare che vale l’1-1.
Al 64’ Diogo prova il diagonale da fuori area che finisce largo, mentre al 66’ Favetta sfiora la doppietta: il suo tiro viene deviato da Frasson e termina di poco a lato. Al 69’ il Sambiase ci prova con Calabrò, ma De Lorenzo respinge.
Nel recupero, al 91’, brivido per il Savoia: Furiato si presenta a tu per tu con De Lorenzo ma l’estremo difensore oplontino compie un intervento decisivo che salva il risultato e regala al Savoia un punto importante che tiene i Bianchi nelle zone alte della classifica. Per gli uomini di mister Catalano, adesso, niente riposo: mercoledì c’è la sfida con la Paganese in Coppa Italia al “Giraud”.
IL TABELLINO
Sambiase (3-5-2): Giuliani - Pantano, Colombatti, Strumbo (59’ Coriano ‘05) - Frasson ‘05, Diogo (88’ Marrello), Calabrò ‘06, Kouame, Andronache ‘07 (59’ De Cicco ‘07) - Perricci ‘06 (62’ Furiato ‘05), Haberkon.
A disposizione: Lisi ‘05, Sena ‘07, Slojkowoski ‘06, Francisco, Costanzo. All. Lio.
Savoia (3-4-2-1): De Lorenzo ‘07 - Forte, Checa, Cadili - Schiavi (88’ Frasson), Pisacane ‘06 (68’ Bitonto ‘06), Ledesma, Fiasco ‘05 - Meola (59’ Sellaf ‘05), Munoz (84’ Tiveron ‘05), - Favetta (75’ Reis).
A disposizione: Sciammarella ‘06, Rioda ‘06, Borrelli ‘06, Carlini ‘07. All. Catalano.
Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave
Assistenti: Nigrelli di Barcellona Pozzo Di Gotto e Di Marco di Palermo.
Reti: 38’ Haberkon, 53’ Favetta,
Ammoniti: 16’ Andronache, 24’ Forte, 28’ Kouame, 44’ Perricci, 45’ + 1’ Meola, 85’ Tiveron,
Recupero: 2’ pt, 5’ st.
Note: ammonito l’allenatore del Sambiase, Lio, al 90’.