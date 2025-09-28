Il Savoia ottiene un prezioso pareggio al Giraud contro la Reggina, dimostrando di essere all’altezza della formazione amaranto. Finisce 1-1 allo stadio “Giraud”, dove un’atmosfera elettrizzante accompagna la squadra di mister Catalano, costretto a fare a meno di diversi uomini, tra cui Umbaca, fermatosi a sole 24 ore dalla partita. I Bianchi si dimostrano coriacei e ben organizzati, ma un rigore di Barillà consente ai calabresi di restare a lungo in vantaggio, fino alla rete di Ledesma che riporta il match in parità.
Avvio di gara subito intenso. All’8’ Meola orchestra una rapida ripartenza servendo in profondità Fiasco: l’attaccante prova il pallonetto su Lagonigro, ma la conclusione non riesce. Al 18’ episodio chiave: la Reggina ottiene un calcio di rigore trasformato da Barillà – dopo un fallo di Cadili su Montalto – che spiazza De Lorenzo e porta avanti gli Amaranto. Il Savoia reagisce subito: al 22’ Ledesma sfiora il pareggio con una splendida punizione che si stampa sulla parte alta della traversa.
Nella ripresa i Bianchi aumentano la pressione. Al 49’ Frasson crossa perfettamente per Favetta, che impatta di testa, ma Lagonigro si fa trovare pronto e para. Tre minuti dopo (53’) Edera ci prova da posizione defilata mancando il bersaglio. Al 56’ ancora Favetta calcia in porta, ma il portiere ospite devia in angolo. Il meritato pareggio del Savoia arriva al 65’: Munoz raccoglie un traversone di Cadili e rimette un pallone velenoso al centro dell’area sul quale si avventa Ledesma, che con una zampata infila l’angolino sinistro dove Lagonigro non può arrivare.
Il Savoia continua a spingere anche grazie all’inventiva di Munoz: Fiasco converge in area e calcia a giro, trovando ancora Lagonigro ben posizionato. Un minuto dopo (74’) colpo di testa di Montalto e intervento provvidenziale di De Lorenzo che impedisce il nuovo vantaggio ospite.
Triplice fischio e applausi per il Savoia, che continua la sua imbattibilità in campionato fermando la Reggina senza mai dimostrarsi inferiore.
IL TABELLINO
Savoia (3-4-2-1): De Lorenzo ‘07 - Forte, Checa, Cadili - Frasson (57’ Munoz), Pisacane ‘06 (82’ Borrelli ‘05), Ledesma, Schiavi - Meola (75’ Sellaf ‘05), Fiasco ‘05 (82’ Bitonto ‘06) - Favetta (89’ Tiveron ‘05). A disposizione: Sciammarella ‘06, Teratone ‘07, Rioda ‘06, Esposito ‘07. All. Catalano.
Reggina (4-3-3): Lagonigro ‘06 - Girasole R. ‘06 (68’ Girasole D.), Adejo (72’ Di Grazia), Blondett, Gatto ‘07 - Mungo (60’ Palumbo ‘05), Laaribi, Barillà (72’ Salandria) - Edera (83’ Ragusa), Montalto, Porcino. A disposizione: Boschi ‘06, Distratto ‘07, Grillo, Pellicanò ‘06.
Reti: 18’ Barillà (rig.), 65’ Ledesma.
Ammoniti: 19’ Ledesma, 19’ Girasole, 28’ Mungo, 53’ Gatto, 81’ Laaribi, 90’ Salandria.
Espulsi: 88’ Montalto.
Recupero: 2’ pt, 6’ st.