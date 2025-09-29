A cura della Redazione

Sabato sera è arrivata una grande vittoria per lo sport oplontino: Francesco Pio Mazzoccoli, vice campione italiano 2024, ha conquistato la cintura F4N dopo una prestazione da vero combattente.

Il pugile dell’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata è passato in finale dopo il primo incontro vinto per abbandono dell’avversario. In finale ha trovato di fronte Jlassi Abdelhafid, atleta di grande esperienza e con numerosi match alle spalle.

Allenato dal maestro Alfredo Veneruso, figura storica del pugilato locale, Francesco ha disputato un incontro di alto livello tecnico e mentale, riuscendo a imporsi e a portare a casa il titolo.

Grande orgoglio nelle parole del dott. Mario Veneruso, titolare e fondatore del centro polivalente: «Bellissima soddisfazione per Torre Annunziata. Francesco è passato alla storia come primo pugile oplontino a vincere questa cintura e spero che non sia l’unica. Stiamo lavorando per raggiungere traguardi ancora più importanti».

Alla riunione di San Prisco (Caserta) sono saliti sul ring anche due altri talenti dell’AUSE: Manuel Zavarese e Vincenzo Gallo, che hanno ottenuto vittorie e grandi performance sul piano atletico.

«Questo dimostra – prosegue Veneruso – che il duro lavoro in palestra e il sacrificio di questi ragazzi portano risultati concreti. Siamo fieri di questi ragazzi e auguriamo loro altre grandi soddisfazioni».

Una serata che segna un importante traguardo e che può essere l’inizio di un percorso ancora più ambizioso per il pugilato oplontino.

