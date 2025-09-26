A cura della Redazione

Il PalaPittoni di Torre Annunziata si prepara ad accogliere, sabato 27 settembre, la seconda edizione del Memorial Sergio Riggi, appuntamento che celebra la figura dello storico presidente attraverso la sua grande passione: la pallavolo.

Sarà una serata speciale, con al centro il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Fiamma Torrese e nello sport campano. La famiglia, le istituzioni sportive e i tifosi saranno presenti sugli spalti per rendere omaggio a una figura considerata un vero pilastro del movimento.

“Il Memorial sarà per Sergio – ha raccontato coach Salerno –. Non è stato importante solo per la nostra società, ma per tutta la pallavolo femminile in Campania. Negli anni Ottanta e Novanta ha portato la squadra ai campionati nazionali e ha avuto l’intuizione di introdurre il minivolley, aprendo le porte a tantissimi bambini e bambine. La sua eredità vive ancora oggi in ogni ragazza che indossa questa maglia”.

Il Memorial non sarà solo un momento di ricordo, ma anche un banco di prova per il nuovo roster, che scenderà in campo davanti al pubblico amico. Un’occasione per respirare sport, passione e appartenenza.

“Ci aspetta una serata bellissima – ha concluso coach Salerno –. Sarà tutta per Sergio”.