Sabato 27 settembre il Pala Eden di Edenlandia (Napoli) ospiterà un grande evento sportivo organizzato da Fight for Naples, con incontri di boxe, K1-Rules e Muay Thai che vedranno protagonisti atleti selezionati da tutta Italia.

A rappresentare Torre Annunziata ci sarà Francesco Pio Mazzoccoli, vice campione italiano di boxe 2024 e punta di diamante dell’AUSE Sporting Club, guidato dal maestro Alfredo Veneruso, storico riferimento della boxe oplontina.

Mazzoccoli non è nuovo a questo palcoscenico: già lo scorso febbraio aveva partecipato con successo, conquistando una vittoria netta. Stavolta lo attende una sfida ancora più impegnativa: la semifinale contro Luciano Vesuvio, con in palio l’accesso alla finale prevista per novembre.

Una grande occasione per il “gigante” dell’AUSE, reduce anche dal recente trionfo ottenuto la scorsa settimana, quando ha combattuto e vinto nel sottoclou del match valido per il titolo WBA Mediterraneo, conquistato dall’amico e collega Gianluca Picardi.

A sottolineare l’importanza del traguardo è il dott. Mario Veneruso, fondatore e titolare dell’AUSE Sporting Club, realtà polivalente di via Vesuvio a Torre Annunziata: “Per noi è un orgoglio partecipare a eventi di questo livello. Francesco rappresenta il frutto dell’impegno, della passione e della dedizione che da sempre animano il nostro club. Non posso che augurargli un grandissimo in bocca al lupo per questa semifinale”.

(Nella foto, da sinistra: Andrea Mattera, Luciano Vesuvio, Francesco Mazzoccoli e Jlassi Abdelhafid)