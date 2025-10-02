Iniziata a pieno ritmo la stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata, con gli allenamenti che si susseguono nelle palestre della scuola Pascoli.
Diverse le categorie dagli under 15 ai pulcini con gli allenatori Luca La Rocca e Gennaro Roscigno impegnati a trasmettere ai tanti ragazzi la passione per la palla a spicchi. Lunedì comincerà anche il servizio navetta (info 3355429721) ed il programma stagionale che comprenderà tra l'altro i vari tornei nazionali.
Nei giorni scorsi si sono disputate le prime amichevoli che hanno dato allo staff tecnico i primi spunti sui quali lavorare. Un in bocca al lupo all'atleta Alessio Izzo che quest'anno giocherà con la maglia del Basket Pescara in serie B.