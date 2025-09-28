A cura della Redazione

Sono oltre una ventina di avvocati, un gruppo affiatato e compatto, convocato per disputare il campionato mondiale forense di calcio. È la rappresentativa italiana, la nostra nazionale, che parteciperà dal 30 settembre al 5 ottobre alla Lawyers World Cup VIII, in Portogallo.

Hanno disputato qualche settimana fa un'amichevole a Napoli contro una squadra di medici marocchini, ed ora sono pronti per volare e raggiungere Algarve, la regione più meridionale del Portogallo, dove scenderanno in campo nella città di Vila Real de Santo Antonio, ai confini con la Spagna.

Avvocati-calciatori provenienti dai fori di Torino, Bologna, Foggia, Lecce, Cosenza, Trani, Avellino, Napoli e Torre Annunziata (l'unico della città oplontina è Antonio Cardone, che vive a Milano). Un torneo promosso da Catchawards, specializzata nell'organizzazione di eventi. Sarà un'esperienza unica per la nostra nazionale di calcio avvocati e quindi seguiremo il torneo nelle sue fasi per raccontare le gesta dei nostri “calciatori”-