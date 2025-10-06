A cura della Redazione

Domenica 5 ottobre, a Mirabella Eclano (AV), si sono disputate le finali dei Campionati regionali di boxe Under 15 e a brillare è stato il talento di Vincenzo Gallo. Il pugile dell’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, guidato dal maestro Alfredo Veneruso, ha vinto con autorevolezza: due conteggi inflitti all’avversario e sospensione cautelare hanno sancito il suo successo, incoronandolo campione regionale. Una vittoria netta, che conferma la superiorità dell’atleta e il lavoro svolto in palestra.

All’AUSE Sporting Club è esplosa la festa. “Stiamo concludendo un anno sportivo pieno di soddisfazioni - ha dichiarato il dott. Mario Veneruso (a destra nella foto) -. Dopo la cintura vinta a Napoli al torneo F4N da Francesco Mazzoccoli, non poteva mancare il titolo regionale conquistato da Vincenzo. Siamo fieri e orgogliosi di tutti i nostri atleti”.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook