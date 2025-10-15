Sabato 11 ottobre nel cortile della chiesa Sant’Antonio di Padova a Trecase, si è svolta la quinta edizione del Trofeo AUSE organizzato dal team del dott. Mario Veneruso.

I talenti dell’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, allenati dal maestro Alfredo, hanno affrontato avversari provenienti da tutta la Campania.

Abbiamo avuto l’esordio di Salvatore Fogliamanzillo che ha stupito ogni aspettativa, Francesco Mazzoccoli, il capitano della scuderia di gladiatori del ring che dopo un mach mozzafiato ha mantenuto la sua imbattibilità, Vincenzo Gallo che domenica scorsa è diventato campione regionale ha battuto il campione della categoria superiore dimostrando di ambire a qualcosa di più grande, Angelo Poli vince alla grande e convince ancora, Alfonso Corrando disputa un grande incontro sferrando 2 conteggi all’avversario ed aggiudicandosi la vittoria, infine in chiusura di serata abbiamo avuto Manuel Zavarese “il Maradona dell’AUSE” vince dando spettacolo della sua bravura al pubblico.

Durante gli incontri il Veneruso ha ringraziato don Francesco, parroco della chiesa Sant’Antonio di Padova per l’ospitalità e per aver avviato una collaborazione sportiva, ed il sindaco di Trecase Raffaele De Luca che da due anni ci ha sostenuto per l’iniziativa sportiva e per aver riportato la boxe nel comune vesuviano.