Il Savoia batte il Castrumfavara per 1-0 allo stadio “Giraud” di Torre Annunziata, grazie a un colpo di testa vincente di Muñoz al 25’ del primo tempo, e conquista la vetta della classifica di Serie D dopo ben 11 anni.

Il Savoia parte con determinazione e fin dalle prime battute impone il proprio gioco. All’11’ Ledesma, servito da Meola, prova la conclusione dal limite ma il portiere ospite Lauritano si fa trovare pronto. Pochi minuti dopo, al 16’, occasione per Favetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il suo colpo di testa termina alto di poco sopra la traversa. Il forcing oplontino continua e al 19’ è ancora Meola a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza neutralizzato da Lauritano in due tempi. Il meritato vantaggio arriva al 25’: Ledesma pennella un perfetto cross dalla destra e Muñoz, inseritosi con i tempi giusti, colpisce di testa superando il portiere ospite. È l’1-0 che farà la differenza.

Il Castrumfavara prova a reagire, ma il Savoia gestisce con ordine. Al 29’ Fiasco serve un cross per Favetta, che però non inquadra la porta. Al 32’ Vaccaro tenta la fortuna dalla distanza ma il suo destro è fuori. Al 36’ altra chance per i bianchi: Favetta crossa sul secondo palo per Muñoz, che non trova la coordinazione giusta. Nel finale di primo tempo il Castrumfavara ci prova con Mendes, ma De Lorenzo blocca senza difficoltà.

Nella ripresa, la squadra di mister Catalano torna in campo con la stessa intensità. Al 53’ arriva una tripla occasione per gli oplontini: Favetta calcia ma trova il corpo di un difensore, Sellaf raccoglie la respinta e colpisce la traversa, infine Meola conclude a lato da buona posizione. Il Castrumfavara si riaffaccia in avanti al 60’ con Piazza, ma il suo tiro al volo viene neutralizzato da De Lorenzo, sempre attento. Al 68’ è il brasiliano Reis a provarci dopo una bella progressione, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Sul corner successivo, Checa impatta di testa ma il pallone sfila sul fondo. Il Savoia non si accontenta e cerca il raddoppio con insistenza: al 73’ Bitonto lascia partire un gran tiro dalla distanza, costringendo Lauritano alla deviazione in corner. Due minuti più tardi, Ledesma su punizione trova la testa di Forte, ma la palla colpisce la parte alta della traversa. Al 76’ ancora Ledesma prova direttamente su calcio piazzato, ma Lauritano si supera e mantiene in vita i suoi. Nel finale ci prova Leone, ma De Lorenzo è sempre attento. Poi, l’espulsione di Forte che lascia la battuta di una punizione a un compagno, ma l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo. Il difensore salterà il big match di domenica prossima a Caltanisetta contro la Nissa.

IL TABELLINO

Savoia (3-4-2-1): De Lorenzo ‘07 - Forte, Checa, Cadili - Bitonto ‘06, Ledesma, Sellaf ‘05 (96’ Rioda ‘06), Fiasco ‘05 (81’ Tiveron ‘05) - Munoz (66’ Reis), Meola (63’ Frasson) - Favetta (97’ Borrelli ‘05). A disposizione: Sciammarella ‘06, Teratone ‘07, Pisacane ‘06, Esposito. All. Catalano.

Castrumfavara (3-4-2-1)Lauritano ‘06 - Ferrante, Lo Duca, Vaccaro - Limblici ‘07 (89’ Longo ‘07), Schembari ‘05, De Min, Frangiamone ‘06 (71’ Sacco ‘06) - Tripicchio, Piazza (79’ Privitera ‘05) - Mendes (61’ Leone). A disposizione: Gerlero, Giarrizzo, Angellotti, Cannavacciuolo, Terrini. All: Terranova.

Arbitro: Ismail di Rovereto.

Assistenti: Panebarca di Foggia e Di Muzio di Foggia.

Reti: 25’ Munoz.

Ammoniti: 42’ Meola, 52’ Forte, 65’ De Min, 94’ Forte.

Espulsi: 94’ Forte.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.

