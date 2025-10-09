Al PalaPittoni di Torre Annunziata è andato in scena il “Fiamma Day”. Presenti le istituzioni, il sindaco Corrado Cuccurullo, esponenti della Federazione Pallavolo così come giovani, genitori e tanti tifosi.
La serata è stata presentata magistralmente da Gino Scarciello, tra gli applausi dei presenti.
«Il Club - si legge in una nota - ringrazia tutti i presenti per la partecipazione sentita e per supportare sempre il progetto Fiamma».
