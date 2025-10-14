A cura della Redazione

Era il 9 novembre 2022 quando la città di Torre Annunziata conobbe il progetto di rinascita del Savoia Calcio. Una società allo sbando, ultima in classifica, senza stadio, senza maglia, senza nemmeno un pallone. Oggi, a quasi tre anni di distanza, il club biancoscudato torna a rivendicare con forza il proprio percorso e i risultati raggiunti.

In un lungo comunicato, la società ha ricordato le difficoltà affrontate all’inizio: una squadra abbandonata, una città ferita nell’orgoglio e un clima di scetticismo alimentato da “promesse non mantenute” e da chi, definito ironicamente “porta presidenti”, avrebbe per anni contribuito al declino del calcio torrese.

Le difficoltà non sono mancate, tra rinvii e ostacoli burocratici. Lo stadio “Alfredo Giraud”, promesso prima nel 2023 e poi nel 2024, è stato riconsegnato soltanto di recente, e ancora incompleto. Nonostante ciò, la società rivendica di non essersi mai fermata, portando avanti un progetto definito “non a scopo di lucro, ma sociale, culturale e sportivo”, che oggi coinvolge oltre 600 ragazzi del settore giovanile.

Dal club arriva un appello diretto alle istituzioni locali e alla politica: sedersi attorno a un tavolo comune per garantire stabilità e futuro alla squadra e alla città. Una necessità resa ancora più urgente dalla prospettiva della promozione in Serie C: senza un impianto adeguato entro 8 mesi, infatti, tutti i sacrifici rischierebbero di essere vanificati.

Intanto, sul campo, i risultati parlano da soli: dopo undici anni il Savoia è tornato in testa alla classifica, smentendo ogni pronostico. “Nessuno ci credeva, ma ci siamo – si legge nel comunicato –. Combatteremo fino alla fine, perché non siamo soli: abbiamo con noi una città intera, la sua storia, il suo orgoglio, la sua forza”.

La firma è collettiva: Emanuele Filiberto di Savoia, Nazario Matachione, Alfonso e Tina Santillo, Marcello Pica e Arcangelo Sessa, uniti nello slogan che accompagna il percorso biancoscudato: “Noi siamo il Savoia, noi siamo Torre Annunziata”.

