A cura della Redazione

Il 2026 del club oplontino si apre con una novità di mercato: ecco il libero, classe 2004, Anna Garavaglia, reduce dalle esperienze con le casacche di Igor Volley Trecate, Volley Modena e Bonprix Team Volley.

"Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della Fiamma: “Ho scelto la Fiamma perché è una società con un background che parla da sé, da molti anni è ai vertici dell’attività nel Centro-Sud. Fin dal primo momento mi hanno colpito la gioia e, soprattutto, la volontà della società di fare qualcosa di importante, così come il calore e la passione del pubblico, che rappresentano un valore aggiunto fondamentale. Avevo inoltre la voglia e la necessità di trovare un ambiente che mi sostenesse a 360 gradi, che mi permettesse di esprimere al meglio le mie qualità e di capire fino in fondo il mio valore. Da quello che ho visto in Fiamma ci sono tutti questi presupposti e tutte queste possibilità, ed è per questo che sono molto contenta di questa scelta!".

Poi l'atleta parla del suo carattere: "All’interno del team vorrei portare serenità, gioia di giocare e tranquillità, contribuendo a mantenere un clima positivo che permetta a tutti di esprimersi al meglio. Nella vita di tutti i giorni mi considero testarda, perché non mi arrendo facilmente. Sono estroversa e solare, mi piace stare con gli altri e portare energia positiva. In campo sono competitiva, perché a chi non piace vincere? Sono grintosa e determinata, e cerco sempre di mantenere un atteggiamento positivo anche nei momenti più difficili. Credo che una persona in campo rifletta in parte ciò che è anche fuori!



Poi l'ultima riflessione la dedica ai tifosi: "L’obiettivo di questi cinque mesi è lavorare il più possibile in palestra tutti insieme, con impegno e concentrazione, per crescere sia come singoli che come squadra. Collaborando e sostenendoci a vicenda, possiamo migliorare le nostre prestazioni e ottenere risultati positivi. Sono convinta che abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Ciao a tutti i tifosi! Vi aspettiamo numerosi al PalaPittoni, sarà bello avere il vostro sostegno e il vostro entusiasmo!”.