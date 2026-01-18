A cura della Redazione

Primo posto in classifica e accesso alla Coppa Italia dei prossimi 3 e 4 aprile: questo il bottino in palio nella sfida del campionato di serie B1 che si giocherà questo pomeriggio, a Vibo Valentia, tra le padrone di casa della Tonno Callipo e la CoGe Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata.

Dopo la vittoria nell’ultima uscita casalinga ai danni della Star Volley Bisceglie, le tigri oplontine, allenate da coach Ciro Alminni, sono chiamate a ripetersi su uno dei campi più ostici della pallavolo a sud della capitale.

Tonno Callipo guida la classifica fin dall’inizio del campionato e dopo undici turni è ancora imbattuta. L’unica formazione che può metterne in discussione il primato è proprio la CoGe Vesuvio Oplonti che, forte di undici successi in dodici uscite, segue in classifica a sole due lunghezze.

Quest’anno l’accesso alla serie A è garantito alle squadre che si piazzeranno ai primi tre posti, podio che, al momento, non è mai sfuggito alle due formazioni che questo pomeriggio si affronteranno al PalaValentia. In palio c’è il titolo di campione d’inverno che garantisce l’accesso alla Coppa Italia.

Dopo aver vinto quella di serie C regionale nella stagione 2021/2022, la CoGe Vesuvio Oplonti potrebbe scrivere per la prima volta il proprio nome nella competizione tricolore nazionale. All’ombra del Vesuvio sognare è legittimo vista la prestazione di otto giorni fa. Muro granitico, attacco chirurgico, difesa impenetrabile: queste le caratteristiche del roster che ha mandato in delirio il pubblico arancio-blu.

Tanti gli appassionati che questo pomeriggio, a partire dalle 17.15, si ritroveranno davanti alla tv per seguire la diretta della partita, visibile attraverso il link messo a disposizione sui canali social della società.