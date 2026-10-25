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Juve Stabia, colpo esterno a Cremona: Bellich firma la vittoria delle Vespe (0-1)
Un gol del capitano nel primo tempo regala tre punti preziosi ai gialloblù. Decisivo anche il portiere Vukovic
Grande vittoria della Juve Stabia, che espugna lo stadio Giovanni Zini battendo la Cremonese per 1-0 nell'ottava giornata del campionato di Serie B.
A decidere la sfida, disputata sabato 24 ottobre, è una rete del capitano Marco Bellich, che regala alla formazione allenata da Pietro De Giorgio tre punti importanti al termine di una partita combattuta.
Bellich sblocca la gara nel primo tempo
Dopo un avvio equilibrato, la Juve Stabia trova il vantaggio al 25' del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Maistro, Bellich si coordina e lascia partire una conclusione al volo che termina sotto la traversa, sorprendendo il portiere Fulignati.
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La Cremonese reagisce immediatamente e prova a ristabilire la parità. Al 34' Grassi impegna Vukovic con un tiro dalla distanza, mentre poco dopo Maggioni interviene provvidenzialmente su una conclusione di Berti.
Nel finale della prima frazione, un episodio da moviola: l'arbitro assegna inizialmente un calcio di rigore ai padroni di casa per un intervento su Nasti, ma dopo la verifica al VAR la decisione viene revocata.
Vukovic decisivo, le Vespe resistono
Nella ripresa la Cremonese aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Vukovic si conferma tra i protagonisti della giornata, opponendosi alle conclusioni degli attaccanti grigiorossi.Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La Juve Stabia difende con ordine e cerca di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Nel finale arriva anche una grande occasione per il raddoppio: Karic supera Fulignati con un pallonetto, ma Baschirotto salva sulla linea di porta.
Gli ultimi assalti della Cremonese non producono il risultato sperato e, dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio.
Per la Juve Stabia è la seconda vittoria consecutiva, un successo di prestigio ottenuto su un campo difficile e che dà ulteriore fiducia alla squadra di De Giorgio.
Il tabellino
Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri (77' Bonazzoli), Baschirotto, Luperto, Fellipe Jack (56' Elia); Thorsby, Grassi (77' Vogliacco); Licina, Berti, Vandeputte (77' Djuric); Nasti (58' De Luca). Allenatore: Pecchia.
Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli (80' Baldi), Kumi (61' Karic); Maistro (72' Candellone), Di Nardo (80' Fernandes), Sibilli (72' Sandrucci). Allenatore: De Giorgio.
Marcatore: 25' Bellich (Juve Stabia).
Arbitro: Mucera di Palermo.
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