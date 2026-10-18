Juve Stabia travolgente al Menti: Südtirol battuto 3-0, le Vespe tornano a sorridere

A cura della Redazione

La Juve Stabia supera il Südtirol per 3-0 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia e conquista una preziosa vittoria nell'ottava giornata del campionato di Serie B.

Una domenica da ricordare per i tifosi gialloblù, che festeggiano la prima vittoria casalinga della stagione grazie alle reti di Sibilli, Di Nardo e Sandrucci.

Sibilli sblocca la partita prima dell'intervallo

Le Vespe riescono a trovare il vantaggio al 43' del primo tempo, quando Sibilli firma l'1-0, permettendo alla formazione stabiese di andare negli spogliatoi avanti di una rete. Un gol importante, che indirizza la partita e consente ai padroni di casa di affrontare la ripresa con maggiore fiducia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Südtirol in dieci, Di Nardo e Sandrucci chiudono i conti

Nella ripresa arriva un episodio decisivo: al 59' il Südtirol resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Vasco Lopes. La Juve Stabia approfitta della superiorità numerica e al 73' trova il raddoppio con Di Nardo, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria.

All'84' è Sandrucci a realizzare il definitivo 3-0, facendo esplodere di gioia il pubblico del Menti.

Tre punti importanti per le Vespe

Il successo rappresenta una significativa iniezione di fiducia per la Juve Stabia, che ritrova il sorriso davanti ai propri sostenitori.

Tre gol segnati, nessuno subito e una vittoria netta che permette ai gialloblù di guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni di campionato.

La Juve Stabia sale così a 5 punti in classifica, tenendo conto della penalizzazione di quattro punti, e lascia l'ultimo posto. Per la squadra allenata da Pietro De Giorgio si tratta del quinto risultato utile consecutivo, mentre il Südtirol di Davide Possanzini incassa la prima sconfitta stagionale.