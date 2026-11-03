Champions League, italiane a caccia di punti: il programma completo e dove vederle in tv

Pubblicità

La Champions League torna protagonista con due serate ricche di grandi appuntamenti. Tra oggi, martedì 3 novembre, e domani, mercoledì 4 novembre, si disputeranno 18 gare valide per la quarta giornata della League Phase, che segneranno il giro di boa di questa prima fase.

Riflettori puntati sulle quattro italiane: Inter, Roma, Como e Napoli, tutte impegnate lontano dalle mura amiche.

Pubblicità

Pubblicità

La situazione delle italiane

Dopo tre giornate, il Como guida il gruppo delle italiane con sei punti, seguito dalla Roma a quota quattro, mentre Inter e Napoli sono ferme a tre.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Questa quarta giornata rappresenta dunque un appuntamento particolarmente delicato poiché il Como potrebbe anche accedere alla zona della qualificazione diretta, mentre Roma, Inter e Napoli hanno bisogno di risultati positivi per recuperare posizioni in classifica.

Martedì 3 novembre: Inter e Roma a caccia di punti, Barcellona e Bayern protagonisti

La serata di Champions si aprirà alle 18.45 con due anticipi. In Turchia, il Galatasaray ospiterà lo Stoccarda, mentre lo Shakhtar Donetsk affronterà lo Sporting Lisbona.

Alle 21 riflettori puntati sull'Inter, impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord. I nerazzurri di Cristian Chivu, dopo un avvio complicato, hanno conquistato la prima vittoria europea contro lo Shakhtar e cercano continuità. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, e in streaming su NOW e Sky Go.

G

Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Trasferta inglese per la Roma, che affronterà, alle ore 21, il Manchester United all'Old Trafford. I giallorossi, con quattro punti, proveranno a sfruttare il momento non particolarmente brillante degli inglesi, fermi a quota tre. Una sfida dal grande fascino, nella quale la formazione capitolina cercherà un risultato positivo per avvicinarsi alle posizioni che garantiscono il passaggio del turno. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, e in streaming su NOW e Sky Go.

Tra le altre partite delle 21 spiccano Atlético Madrid-Bayern Monaco e Barcellona-Aston Villa. Il Paris Saint-Germain, anch'esso a punteggio pieno come la squadra per la quale fa il tifo il principe William, sarà impegnato in Spagna contro il Villarreal, mentre in Norvegia il Bodø/Glimt affronterà il Lille.

Pubblicità

Tutte le partite del martedì saranno trasmesse sui canali Sky Sport, con possibilità di seguirle in streaming su NOW e Sky Go. Sarà inoltre disponibile Diretta Gol, per seguire contemporaneamente gli incontri della serata.

Mercoledì 4 novembre: Napoli a Porto, Como in Francia. In campo anche Real Madrid, Liverpool e Manchester City

La seconda serata di Champions si aprirà alle 18.45 con due incontri di grande interesse.

Il Real Madrid, forte di tre vittorie nelle prime tre giornate, sarà impegnato sul campo dell'AEK Atene; contemporaneamente, il Liverpool affronterà in trasferta il Fenerbahçe. Anche gli inglesi sono a punteggio pieno, mentre i turchi, con appena due punti, avranno bisogno di un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni di qualificarsi.

Alle 21 sarà la volta del Napoli, atteso dalla difficile trasferta contro il Porto. Gli azzurri hanno conquistato tre punti nelle prime tre giornate e devono necessariamente migliorare il proprio rendimento europeo. La partita in Portogallo rappresenta un passaggio importante per evitare di complicare ulteriormente non solo la corsa alla qualificazione, ma anche l’umore interno. Porto-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Impegno esterno anche per il Como di Cesc Fàbregas, che affronterà il Lens in Francia. La formazione lariana è quella tra le italiane che ha iniziato meglio la competizione, conquistando sei punti nelle prime tre partite. Lens-Como sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, NOW e Sky Go.

Tra gli altri incontri delle 21 spicca Lipsia-Manchester City, sfida tra due squadre dal grande potenziale offensivo. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Da seguire anche Slavia Praga-Arsenal e Borussia Dortmund-Real Betis. Il PSV Eindhoven affronterà il Club Brugge e a completare il programma sarà Viking-Sabah, incontro tra due formazioni che cercano punti importanti per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Anche gli incontri del mercoledì saranno disponibili su Sky Sport, NOW e Sky Go, con l'eccezione di Porto-Napoli, riservata agli abbonati Prime Video. La formula Diretta Gol consentirà di seguire in contemporanea le principali azioni delle partite trasmesse da Sky.