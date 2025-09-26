A cura della Redazione

Tagliava capelli e, secondo i Carabinieri, anche dosi di marijuana. È finito così nei guai un 49enne incensurato di Casavatore, titolare di un salone a Casoria, dove nel retrobottega avrebbe avviato una vera e propria attività parallela di spaccio.

Le segnalazioni sul presunto via vai sospetto erano già giunte alla stazione dei Carabinieri di Casoria. I militari hanno quindi organizzato un blitz nel negozio: in pochi minuti, tra forbici e clienti sorpresi, hanno rinvenuto 69 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Dopo l’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.