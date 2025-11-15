A cura della Redazione

Una discussione in strada, un’arma improvvisata e due colpi inferti con ferocia. È ancora poco chiara la causa della lite avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Giugliano in Campania, ma le telecamere della zona hanno permesso ai carabinieri di ricostruirne ogni istante.

Sono le 18 quando, in via Palumbo, un’auto e una bici elettrica percorrono la strada nello stesso senso di marcia. Le immagini mostrano il momento in cui, giunti all’altezza del civico 24, i due conducenti si fermano. Dalle parole si passa presto ai fatti: il ciclista mette le mani nelle tasche del giubbotto, come per tirare fuori qualcosa. L’automobilista fa lo stesso, ma è lui a colpire per primo.

Sferra due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, lo stesso tipo utilizzato per tagliare le piastrelle: un fendente al braccio e uno all’addome. La vittima crolla sull’asfalto accanto alla bicicletta, mentre l’aggressore risale in auto e fugge.

Grazie all’analisi delle immagini, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano riescono a risalire alla targa del veicolo e a rintracciare il responsabile. Nell’abitazione dell’uomo viene trovato anche il taglierino utilizzato nell’aggressione.

In manette finisce Pasquale Sequino, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine: dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere. La vittima, invece, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Giuliano.

