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L'intelligenza artificiale entra anche nel mondo delle truffe agli anziani, con espedienti sempre più sofisticati per conquistare la fiducia delle vittime. Falsi tesserini di riconoscimento, immagini di militari in divisa e telefonate su WhatsApp sono alcuni degli strumenti utilizzati dai malintenzionati per rendere credibili i loro raggiri.

Due episodi, tra Licola e Procida, sono finiti al centro delle indagini dei Carabinieri. Nel primo caso, due uomini sono stati denunciati dopo una truffa ai danni di un 85enne di Battipaglia. Nel secondo, invece, un pensionato di 70 anni è riuscito a riconoscere il tentativo di raggiro e a denunciarlo.

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Licola, fermati con gioielli e un falso tesserino dei Carabinieri

I Carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata il 52enne Piergiorgio Magrì e il 36enne Giuseppe Gennaro Giugliano.

I due sono stati fermati a Licola mentre viaggiavano a bordo di un'automobile. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato diversi gioielli e, nelle tasche di uno degli indagati, un particolare documento di riconoscimento.

Si trattava di un falso tesserino con la dicitura “Assistente Arma dei Carabinieri – Perito”, una qualifica inesistente, realizzato con nome, cognome e simboli dell'Arma per conferirgli un'apparenza di autenticità.

Sul documento compariva anche la fotografia di una persona in uniforme, verosimilmente generata attraverso l'intelligenza artificiale.

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Un espediente che dimostra come le nuove tecnologie possano essere utilizzate per costruire false identità e rendere più convincenti i tentativi di truffa.

Truffato un anziano di 85 anni a Battipaglia

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire un precedente episodio avvenuto a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove i due indagati avrebbero raggirato un uomo di 85 anni.

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I gioielli rinvenuti durante il controllo sono risultati collegati alla truffa. La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario, mentre per i due uomini è scattata la denuncia per truffa aggravata.

Procida, falso Carabiniere chiama su WhatsApp: 70enne evita la truffa

Un altro tentativo di raggiro è stato segnalato a Procida, dove un uomo di 70 anni ha ricevuto una chiamata attraverso WhatsApp.

Sul profilo del chiamante compariva la fotografia di un vero Carabiniere in uniforme, effettivamente in servizio nel Nord Italia, la cui immagine era stata utilizzata per rendere credibile la falsa identità.

Il truffatore si è presentato come un militare in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Procida, sostenendo di dover informare l'anziano di un presunto bonifico bancario irregolare disposto sul suo conto corrente.

Una comunicazione studiata per creare preoccupazione e indurre la vittima a seguire le indicazioni dell'interlocutore.

Questa volta, però, il tentativo non è andato a buon fine. Il 70enne, già a conoscenza delle modalità utilizzate in questo genere di truffe, ha immediatamente interrotto la conversazione e si è rivolto ai Carabinieri della locale Stazione per denunciare l'accaduto.

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I militari hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Truffe sempre più sofisticate: attenzione ai falsi appartenenti alle forze dell'ordine

I due episodi evidenziano come i truffatori ricorrano a strumenti tecnologici e false identità per ingannare soprattutto le persone anziane.

L'utilizzo di documenti contraffatti, immagini di militari e applicazioni di messaggistica può rendere particolarmente insidiosi questi tentativi.

È importante ricordare che i Carabinieri non chiedono mai la consegna di denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari o bancari.

In caso di telefonate sospette, è opportuno interrompere la comunicazione, non fornire dati personali o bancari e contattare direttamente il 112, evitando di richiamare eventuali numeri indicati dagli stessi interlocutori.

La prontezza del 70enne di Procida dimostra quanto la conoscenza di queste tecniche possa essere determinante per evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

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