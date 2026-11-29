La giovane ha accusato un malore dopo cena. Vani i soccorsi e il trasporto d'urgenza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Pubblicità

Una serata trascorsa in compagnia delle amiche si è trasformata in tragedia a Casalnuovo di Napoli. Una ragazza di 14 anni, residente nella frazione di Tavernanova, è morta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre dopo aver mangiato una pizza. A stroncare la vita della giovanissima potrebbe essere stata una grave reazione allergica.

La pizza e il malore al rientro a casa

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina avrebbe trascorso il sabato sera con alcune coetanee in una pizzeria d'asporto nei pressi di piazza Siani.

Pubblicità

Pubblicità

La ragazza, che avrebbe sofferto di una grave allergia alimentare, avrebbe mangiato un trancio di pizza margherita, dopo aver rimosso la mozzarella, pensando che tale accorgimento fosse sufficiente a scongiurare una reazione allergica.

Una volta rientrata nella propria abitazione, nella zona di Rione Fico, avrebbe accusato gravi difficoltà respiratorie.

La disperata corsa in ospedale

Il padre, accortosi della gravità della situazione, ha tentato di soccorrere la figlia somministrandole dei farmaci. Le condizioni della giovane sono però rapidamente precipitate.

Sono intervenuti anche due agenti della Polizia Municipale di Casalnuovo, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

G

Le notizie di Casalnuovo di Napoli in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La quattordicenne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Intorno all'una di notte, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini dei carabinieri

Sulla tragedia indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra, impegnati a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso.

L'ipotesi principale è quella di uno shock anafilattico provocato da un alimento al quale la ragazza era allergica. Saranno tuttavia gli accertamenti a stabilire le esatte cause della morte e a chiarire eventuali responsabilità.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Casalnuovo, dove una normale serata del sabato si è trasformata in un dramma familiare.