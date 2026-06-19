Addio a Igor Protti: l'ex bomber del Napoli si è spento a 58 anni

A cura della Redazione

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, ex attaccante, morto all’età di 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso i social, con un messaggio carico di dolore e gratitudine per l’affetto ricevuto nel corso degli anni.

Protti, tra i protagonisti del calcio italiano tra anni ’90 e 2000, ha vestito maglie importanti come quella del Napoli, oltre a quelle di club storici come Bari e Livorno, diventando un punto di riferimento per tifosi e compagni di squadra.

Il messaggio della famiglia e l’ultimo saluto

La comunicazione ufficiale della famiglia ha reso pubblico anche l’ultimo saluto scritto dallo stesso Protti: «Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio».