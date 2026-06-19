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Scontro tra due treni a nord di Londra: "Morto il macchinista, ci sono anche feriti gravi"

Scontro tra due treni a nord di Londra: "Morto il macchinista, ci sono anche feriti gravi"

Eliambulanza e squadre specializzate nella zona dell'impatto a Bedford. Le autorità invitano a evitare l'area in attesa di chiarire dinamica e numero dei coinvolti.

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Morto il macchinista e molti feriti gravi. E' il bilancio ancora provvisorio, secondo quanto riporta il Times, di uno scontro tra due treni oggi, venerdì 19 giugno, nell'area di Bedford, a nord di Londra. Sul posto sono intervenuti un'eliambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio, mentre l’East of England Ambulance Service ha classificato l’episodio come major incident.

Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona, in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte.

Sindacato britannico Rail: "Feriti gravi tra personali e passeggeri"

Il sindacato britannico Rail, Maritime and Transport ha riferito che ci sono "feriti gravi" tra il personale di bordo e i passeggeri. "Il pensiero di tutto il sindacato è rivolto alle persone coinvolte e continuiamo a monitorare la situazione", ha aggiunto il portavoce del sindacato, citato dai media britannici.

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