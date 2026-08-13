Trani, accoltellato durante rissa tra giovani in piazza: morto 18enne

A cura di AdnKronos

E' finita con un omicidio una rissa scoppiata nella notte a Trani in Puglia. La vittima è un 18enne, accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria.

La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Chi è la vittima

Il giovane morto è Cosimo Quagliarella, originario di Andria. Il 18enne è apparso subito in condizioni disperate e per questo motivo è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Bisceglie.