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Spari a Roma: trovati morti in casa a Pietralata padre, madre e figlia disabile. Ipotesi omicidio-suicidio

Spari a Roma: trovati morti in casa a Pietralata padre, madre e figlia disabile. Ipotesi omicidio-suicidio

I corpi trovati in casa con ferite di arma da fuoco. Indagano i carabinieri

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

Omicidio-suicidio. E' l'ipotesi più accreditata per la morte di padre, madre e della figlia minore, disabile, trovati in casa con ferite di arma da fuoco oggi intorno alle 13, in un appartamento in via dell'Antracite, nella zona di Pietralata, a Roma.

A seguito della richiesta di un familiare che non riusciva a contattarli, i vigili del fuoco hanno forzato la porta, constatando la presenza di tre cadaveri in camera da letto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quando accaduto.

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