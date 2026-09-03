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Migranti, oltre 80 morti su barca al largo delle Canarie

Migranti, oltre 80 morti su barca al largo delle Canarie

Ci sono 44 sopravvissuti. Tra le vittime anche un neonato, erano partiti dal Gambia il 7 agosto

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 si opravvissuti. Lo riporta Cadena Ser spiegando che tra le vittime c'era anche un neonato e che tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia.

"Abbiamo allertato le autorità di ricerca e soccorso riguardo a un'imbarcazione partita dal Gambia il 7 agosto con 127 persone a bordo, tra cui quattro donne e un neonato", afferma Helena Maleno, portavoce di Caminando Fronteras. Fonti del Soccorso Marittimo confermano che le condizioni del mare erano pessime, il che ha complicato l'operazione di salvataggio effettuata dalla Salvamar Urania.

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